0.38 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik T9616 Altın, 14 Ayar, 1,54 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,38 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geleneksel sarı altının görkemiyle pırlantanın zamansız ışıltısını birleştiren bu bileklik, asil bir duruş sergiliyor. İnce zincir detayları ve parlayan taşların uyumu, bileğinizde hem klasik hem de modern bir estetik yaratıyor. Her detayıyla ustalığı fısıldayan bu ürün, stilinizi aydınlatan bir dokunuş sunuyor.