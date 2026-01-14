Altın Taşlı Plaka Kolye T9483 Altın, 14 Ayar, 2,25 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal çizgilerle şekillenen plaka, taşların zarif parıltısıyla derinlik kazanıyor. Sadeliğin içindeki ustalık, bu kolyeyi her stile uyum sağlayan özel bir aksesuara dönüştürüyor. Sessiz ama etkili bir şıklık. Gün ışığında da gece zarafetinde de aynı incelik.