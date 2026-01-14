Altın Taşlı Plaka Kolye
Ürün Kodu : N171733
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24.412 TL
24.412 TL
PEŞİN FİYATINA 8.137 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Plaka Kolye T9483
Altın, 14 Ayar, 2,25 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal çizgilerle şekillenen plaka, taşların zarif parıltısıyla derinlik kazanıyor. Sadeliğin içindeki ustalık, bu kolyeyi her stile uyum sağlayan özel bir aksesuara dönüştürüyor. Sessiz ama etkili bir şıklık. Gün ışığında da gece zarafetinde de aynı incelik.
Altın Taşlı Plaka Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.25 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Plaka Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Plaka Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın zamanla kararır veya rengi değişir mi?
5- Sarı altın kimyasal olarak son derece stabildir; oksidasyon veya pas oluşturmaz. Zamanla gözlemlenen değişim renk değil yüzey pürüzlenmesidir — parlak finish matlığa döner. Kimyasal değil fiziksel bir değişimdir; kuyumcuda yapılan basit cilalama ile ilk günkü parlaklığa dönülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Plaka Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.137 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.412 TL
24.412 TL
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