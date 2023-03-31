0.65 Karat Morganit Yüzük T3408 Rose Altın, 14 Ayar, 2.17 gr

Taş : Lab.Morganit

Ağırlık : 0.65 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lüks ve ışıltının birleştiği Morganit Trend Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Bu kelepçe tarzındaki yüzük, zarif tasarımı ve yüksek kaliteli elmaslarıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve her ortamda göz kamaştırmak için bu yüzüğü tercih edin.