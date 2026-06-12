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Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik

Ürün Kodu : B359872
%0
33.728 TL
33.728 TL
PEŞİN FİYATINA 11.243 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik T10369

Altın, 14 Ayar, 2,86 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Siyah tonların güçlü görünümü, top formundaki detaylarla hareket kazanıyor. Altının sıcak ışıltısı tasarım boyunca dengeli bir kontrast oluştururken, bilekliğe modern bir karakter katıyor. Farklı dokuların uyumu sayesinde dikkat çeken ve stilinizi tamamlayan özel bir aksesuar.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.243 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.728 TL
33.728 TL
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Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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