Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359872
%0
33.728 TL
33.728 TL
PEŞİN FİYATINA 11.243 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik T10369
Altın, 14 Ayar, 2,86 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Siyah tonların güçlü görünümü, top formundaki detaylarla hareket kazanıyor. Altının sıcak ışıltısı tasarım boyunca dengeli bir kontrast oluştururken, bilekliğe modern bir karakter katıyor. Farklı dokuların uyumu sayesinde dikkat çeken ve stilinizi tamamlayan özel bir aksesuar.
Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.243 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.728 TL
33.728 TL
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