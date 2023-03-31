0.40 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük T3033 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce Estetik ile tasarlanan Pırlanta Baget Trend Yüzük, Lizay ifadesiyle zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu benzersiz tasarım yüzük, sizin için özel anlara mükemmel bir eşlikçi olacak.