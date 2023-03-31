0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük T574 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, ince estetik inceliklerin mükemmel bir dengeyle birleştiği şık bir tasarıma sahiptir. Sizi etkileyici ve zarif bir görünümle büyüleyecek olan bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katacaktır.