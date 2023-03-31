2.43 Karat Pırlanta Baget Küpe T317 Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.98 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.85 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist esansıyla tasarlanmış, zarif bir görünüme sahip olan Pırlanta Baget Küpe, ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, her tarza uyum sağlayacak ve her ortamda dikkat çekecektir. Sade ve şık bir ifadeyle kendinizi ifade etmek istiyorsanız, bu küpeler tam size göre!