Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B331968
%0
111.996 TL
111.996 TL
PEŞİN FİYATINA 37.332 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik T10313
Altın, 14 Ayar, 8,01 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lacivert tonların asil görünümü, Grek desenlerinin zamansız estetiğiyle buluşuyor. Geometrik motifler tasarıma güçlü bir karakter kazandırırken, altın detaylar şıklığı zarif bir şekilde tamamlıyor. Geleneksel ilhamı modern çizgilerle harmanlayan etkileyici bir görünüm ortaya çıkıyor.
Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 37.332 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
111.996 TL
111.996 TL
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