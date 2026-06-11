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Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik

Ürün Kodu : B331968
%0
111.996 TL
111.996 TL
PEŞİN FİYATINA 37.332 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik T10313

Altın, 14 Ayar, 8,01 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lacivert tonların asil görünümü, Grek desenlerinin zamansız estetiğiyle buluşuyor. Geometrik motifler tasarıma güçlü bir karakter kazandırırken, altın detaylar şıklığı zarif bir şekilde tamamlıyor. Geleneksel ilhamı modern çizgilerle harmanlayan etkileyici bir görünüm ortaya çıkıyor.
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İade Koşulları
Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 37.332 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
111.996 TL
111.996 TL
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