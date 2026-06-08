0.06 Karat Pırlanta Trend Küpe T10267 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.66 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgileriyle dikkat çeken bu küpe, günlük stilinize zarif bir ışıltı katıyor. Sade ama etkili tasarımı sayesinde tek başına kullanıldığında bile güçlü bir görünüm yaratıyor. Şıklığı doğal bir şekilde yansıtmak isteyenler için ideal bir tercih.