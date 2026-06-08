0.06 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE14375
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42.480 TL
42.480 TL
PEŞİN FİYATINA 14.160 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.06 Karat Pırlanta Trend Küpe T10267
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.66 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgileriyle dikkat çeken bu küpe, günlük stilinize zarif bir ışıltı katıyor. Sade ama etkili tasarımı sayesinde tek başına kullanıldığında bile güçlü bir görünüm yaratıyor. Şıklığı doğal bir şekilde yansıtmak isteyenler için ideal bir tercih.
0.06 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.160 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.480 TL
42.480 TL
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