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PIRLANTA YAKUT KOLYE

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Ürün Kodu :  DN68989
1.08 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.08 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
68.520 TL
68.520 TL
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22.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69103
0.86 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.86 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
61.742 TL
61.742 TL
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20.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69082
0.48 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.48 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
51.154 TL
51.154 TL
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17.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69115
0.89 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.89 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
76.253 TL
76.253 TL
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25.418 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69210
0.49 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.49 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
44.227 TL
44.227 TL
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14.742 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69091
0.96 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.96 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
75.595 TL
75.595 TL
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25.198 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68901
0.34 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.34 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
35.856 TL
35.856 TL
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11.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69094
1.09 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.09 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
87.883 TL
87.883 TL
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29.294 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60137
0.33 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.33 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
41.491 TL
41.491 TL
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13.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69097
0.69 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.69 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
74.746 TL
74.746 TL
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24.915 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69088
1.15 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.15 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
135.101 TL
135.101 TL
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45.034 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69073
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
55.498 TL
55.498 TL
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18.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69106
0.39 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.39 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
74.496 TL
74.496 TL
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24.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68993
2.11 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.11 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
91.954 TL
91.954 TL
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30.651 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68862
0.77 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.77 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
22.872 TL
22.872 TL
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7.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69109
0.59 Karat Damla Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.59 Karat Damla Yakut Kolye
%0
55.440 TL
55.440 TL
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18.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
33.552 TL
33.552 TL
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11.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21394
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.944 TL
46.944 TL
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15.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
%0
65.856 TL
65.856 TL
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21.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35268
0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
%0
40.920 TL
40.920 TL
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13.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33909
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
73.632 TL
73.632 TL
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24.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68563
3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık
%0
235.903 TL
235.903 TL
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78.634 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51179
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye
%0
26.280 TL
26.280 TL
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8.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27710
1.04 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.04 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
66.624 TL
66.624 TL
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22.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49750
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
51.408 TL
51.408 TL
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17.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54115
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
%0
28.008 TL
28.008 TL
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9.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49107
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
47.424 TL
47.424 TL
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15.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33417
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye
%0
46.632 TL
46.632 TL
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15.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22131
1.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
81.192 TL
81.192 TL
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27.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18464
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52042
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
36.576 TL
36.576 TL
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12.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32592
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.824 TL
46.824 TL
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15.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22004
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.248 TL
46.248 TL
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15.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14292
3.12 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
3.12 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
80.736 TL
80.736 TL
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26.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32558
1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
%0
30.720 TL
30.720 TL
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10.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN20704
1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
59.976 TL
59.976 TL
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19.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47025
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
24.720 TL
24.720 TL
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8.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56845
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
%0
37.920 TL
37.920 TL
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12.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56575
1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye
%0
71.928 TL
71.928 TL
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23.976 TL x 3 Taksit

Pırlanta ve yakut, zerafetin ve asaletin en güzel yansımaları olarak bilinir. Bu iki değerli taşın bir araya geldiği mücevherler ise hem göz alıcı bir şıklık sunar hem de nadir bulunan güzelliklerin birleşimini temsil eder. Lizay Pırlanta tarafından özenle tasarlanmış olan yakut pırlanta kolye modelleri, şıklığından ödün vermek istemeyen ve özel hissetmek isteyenler için ideal bir seçimdir. Günlük hayatta ve özel günlerde kullanıma uygun modellerle tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Lizay’ın bilgisi ve sanatı ile birleşen bu kolyeler ile günlük kullanımda bile kendinizi özel hissedebilirsiniz.

Pırlanta Yakut Kolyenin Zarafeti

Pırlanta ve yakutun birleşimi, modası asla geçmeyen ve her zaman göz alıcı bir stil sunan bir kombinasyondur. Pırlantanın saf ve keskin parlaklığı, yakutun sıcak kırmızı tonlarıyla birleştiğinde ortaya çıkan kontrast, adeta bir sanat eserini andırır. Bu şık tasarım, her yaştan kadın için mükemmel bir mücevher alternatifi olarak dikkat çeker.

Lizay Pırlanta, pırlanta yakut kolye tasarımlarında klasik çizgilerden modern trendlere kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunar. Her bir tasarım, pırlantanın ve yakutun doğal güzelliklerini en iyi şekilde vurgulayacak şekilde özenle işlenir. Bu kolyeler, sade bir elbise ile kombinlendiğinde dahi tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Aynı zamanda bu özel mücevheri günlük stilinizin bir parçası haline getirerek zerafetinizi her an yansıtabilirsiniz.

Pırlanta Yakut Kolyenin Anlamı

Pırlanta ve yakutun bir araya gelmesi, yalnızca estetik bir cazibe yaratmakla kalmaz, aynı zamanda derin anlamlar da taşır. Pırlanta saf aşkın, bağlılığın ve sonsuzluğun simgesi olarak bilinirken yakutsa tutkuyu, enerjiyi ve canlılığı temsil eder. Bu nedenle seçimlerini pırlanta yakut modellerden yana yaparak özellikle sevgi dolu bir bağlılığın sembolünü boynunuzda taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda sevdiklerinize derin anlamlar taşıyan bu hediyeyi verebilirsiniz. Özel günlerde ya da unutulmaz anılar yaratmak istediğinizde Lizay Pırlanta’nın yakut pırlanta kolye modelleri, bu anıların kalıcı ve anlamlı bir yansıması olur.

Pırlanta Yakut Kolye Modelleri Nelerdir?

Yakup pırlanta kolye modelleri, farklı tasarımları ile her zevke ve stile hitap eden seçenekleri barındırır. Lizay Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesi, bu iki taşın uyumunu en iyi şekilde yansıtacak modeller sunar. Kişisel zevkinize uygun olarak farklı kesimlerde olan ürünler arasından seçim yapabilirsiniz.

·        Tektaş Yakut Kolye: Yakut taş tek bir pırlanta ile çevrelenerek sade ama çarpıcı bir görünüm sunar. Eğer klasik ve zarif bir kolye arıyorsanız pırlanta tektaş modeli tercih edebilirsiniz.

·        Baget Kesim Pırlanta Yakut Kolye: Baget kesim pırlantalar, yakut taşı etrafında çerçeve oluşturur. Baget kesimin tarzını, modern ve sofistike bir görünümünü taşımak için tercihinizi baget kesimden yana kullanabilirsiniz.

·        Damla Kesim Pırlanta Yakut Kolye: Damla şeklindeki yakut taşı, pırlantalarla çevrelenerek dramatik ve dikkat çekici bir tasarım yaratır. Özel günler ve unutulmaz anlar için mükemmel bir tercihtir.

Günlük Hayatınıza Yakut Pırlanta Kolye Şıklığını Taşıyın

Pırlanta yakut kolye modelleri, sadece özel günler için değil aynı zamanda günlük hayatta da şıklığınızı yansıtmanın en zarif yollarından biridir. Çalışma hayatında, sosyal etkinliklerde ya da günlük rutinlerinizde, bu kolyeyi tercih ederek stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Lizay Pırlanta’nın tasarımları, günlük kullanım için ideal olan ince ve zarif çizgilerle doludur. Bu sayede pırlanta yakut kolyeniz, sade bir gömlek ya da kazakla bile mükemmel bir uyum sağlar. Aynı zamanda farklı stillerdeki kolyelerle birleştirerek katmanlı bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bu tarz kombinler, size hem modern hem de sofistike bir hava katar.

Özel Anlarda Yakut Pırlanta Kolye ile Parlayın

Düğünler, nişanlar, yıldönümleri gibi özel anlar, pırlanta yakut kolyenizin en çok parlayacağı zamanlardır. Bu tür etkinliklerde tercih edeceğiniz gösterişli elbiseler ve şık aksesuarlar, pırlanta yakut kolye modelleriyle tamamlandığında adeta bir bütünlük sağlar. Özellikle pırlantalarla çevrelenmiş bir yakut taşına sahip kolyeler, bu tür özel anlar için mükemmel bir seçim olabilir. Bu tür bir tasarım, sadece estetik bir değer sunmakla kalmaz aynı zamanda unutulmaz anılar yaratmak için de eşsiz bir fırsat sunar.

Pırlanta Yakut Kolyelerin Bakımı

Bu özel mücevheri uzun yıllar boyunca ilk günkü ışıltısıyla kullanabilmek için düzenli bakım yapmanız oldukça önemlidir. Pırlanta ve yakut gibi değerli taşların parlaklığını koruması için kolyenizi düzenli olarak temizlemeli ve uygun koşullarda saklamalısınız.

Lizay Pırlanta, yakut pırlanta kolye modellerinin bakımını kolaylaştırmak için çeşitli önerilerde bulunur. Örneğin kolyenizi kullanmadığınız zamanlarda yumuşak bir bezle silerek özel bir mücevher kutusunda saklamanız, taşların zarar görmesini engeller. Ayrıca parfüm ve diğer kimyasallarla doğrudan temasından kaçınarak taşların doğal parlaklığını koruyabilirsiniz.

Yakut pırlanta kolye türlerinin her biri hem estetik bir güzellik sunar hem de derin anlamlar taşır. Lizay Pırlanta’nın bu özel tasarımları, zarafeti ve şıklığı bir araya getirirken hayatınızdaki özel anları da taçlandırır. İster günlük kullanımda ister özel anlarınızda, bu zarif kolyelerle stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Pırlanta ve yakutun büyüleyici dünyasında kaybolarak siz de kendi tarzınızı yansıtan bu özel mücevherleri keşfedebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın birbirinden farklı seçenekleri arasından hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için oldukça özel ürünler bulabilirsiniz.

Pırlanta Yakut Kolyeler Günlük Kullanıma Uygun mu?
Gösterişli yapılarıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta yakut kolyeleri, özel günler için mükemmel bir tercih sunar. Daha sade ve zarif modeller ise günlük kullanımda şıklığı ön plana çıkarır.
Pırlanta Yakut Kolyelerde Trend Tasarımlar Neler?
Lizay Pırlanta koleksiyonlarında, minimal tek taş yakut kolyeler ve ince pırlanta zincirlerle tasarlanmış modern modeller öne çıkıyor. Ayrıca, pırlanta taşlarla çevrelenmiş halo tasarımlar, geometrik formlar ve vintage esintiler de trendler arasında yer alıyor.
Pırlanta Yakut Kolyeler Nasıl Kombinlenir?
Kırmızı, siyah ve beyaz tonlardaki kıyafetlerle Lizay Pırlanta yakut kolyeleri şık bir uyum yakalar. Yakutun canlı kırmızı tonu, sade kombinlere hareket katar. Tek başına veya ince pırlanta takılarla zarif bir bütünlük oluşturabilir.
Pırlanta Yakut Kolyeler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Aşkı, tutkuyu ve sevgiyi simgeleyen Lizay Pırlanta yakut kolyeleri, yıl dönümleri, doğum günleri ve özel kutlamalar için anlamlı ve unutulmaz bir hediye seçeneği sunar.
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