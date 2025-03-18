Altın Sıra Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N142920
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126.548 TL
126.548 TL
PEŞİN FİYATINA 42.183 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sıra Taşlı Kolye T5448
Altın, 14 Ayar, 12.42 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Sıra Taşlı Kolye, zarif altın tasarımı ve sıralı taş detaylarıyla ışıltılı bir şıklık sunuyor. Minimalist ve sofistike yapısıyla günlük ve özel kombinlerinize mükemmel uyum sağlar. Zamansız tasarımıyla stilinize zarif bir dokunuş katan bu kolye, her anınıza ışık katıyor.
Altın Sıra Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 12.42 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Sıra Taşlı Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombine zerafet ile uyum sağlar. Klasik altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın kolyelerde parfüm gibi kozmetik ürünler ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir takı kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Sıra Taşlı Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarınız için mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5-Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
5-Gerdanlık, boynun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri gibi özel günler için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sıra Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 42.183 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
126.548 TL
126.548 TL
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