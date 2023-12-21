0.82 Karat Pırlanta Baget Küpe T4305 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.45 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik çizgilerle yeniden yorumlanan bu küpe, zarif yapısı ve parlak taş geçişleriyle dikkat çeker. Simetrik duruşu sayesinde hem özel günler hem de günlük kullanım için ideal bir parçadır. Işıltısını sadelikle yansıtarak stilinizde sofistike bir vurgu oluşturur.