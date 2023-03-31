1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3180 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.02 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Zarif Tasarım ile Pırlanta Safir Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren özel bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta ve baget safir taşlarıyla süslenmiştir. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Kaliteli malzemelerden üretilen bu yüzük, uzun ömürlü kullanım sağlar. Kendinizi veya sevdiklerinizi bu özel yüzükle şımartın.