0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye
Ürün Kodu : DN62081
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33.624 TL
33.624 TL
PEŞİN FİYATINA 11.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye T9367
Rose Altın, 14 Ayar, 1.76 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık :0.06 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab.Morganit
Ağırlık : 0.59 Karat
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Günün ilk ışıklarını andıran morganit, pırlantanın görkemiyle buluşarak boynunuzda zarif bir silüet oluşturuyor. Taşın narin rengi ve pırlantaların sönmeyen parıltısı, altının asil duruşuyla muazzam bir bütünlük sağlıyor. Bu kolye, sadeliği şık bir ihtişamla harmanlamak isteyenler için benzersiz bir seçenek.
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.76 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.06 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.624 TL
33.624 TL
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