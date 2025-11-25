0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye T9367 Rose Altın, 14 Ayar, 1.76 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık :0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Morganit

Ağırlık : 0.59 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Günün ilk ışıklarını andıran morganit, pırlantanın görkemiyle buluşarak boynunuzda zarif bir silüet oluşturuyor. Taşın narin rengi ve pırlantaların sönmeyen parıltısı, altının asil duruşuyla muazzam bir bütünlük sağlıyor. Bu kolye, sadeliği şık bir ihtişamla harmanlamak isteyenler için benzersiz bir seçenek.