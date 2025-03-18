Altın Çift Sıra Taşlı Küpe T5470 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Çift Sıra Taşlı Küpe, iki sıra ışıltılı taş detayıyla zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Modern ve sofistike tasarımı sayesinde günlük ve özel kombinlere mükemmel uyum sağlar. Göz alıcı ve zamansız bu aksesuar, stilinize ışıltılı bir dokunuş katıyor.