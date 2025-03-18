Altın Çift Sıra Taşlı Küpe
Ürün Kodu : E1119472
Seçiniz
%0
18.857 TL
18.857 TL
PEŞİN FİYATINA 6.286 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe T5470
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe, iki sıra ışıltılı taş detayıyla zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Modern ve sofistike tasarımı sayesinde günlük ve özel kombinlere mükemmel uyum sağlar. Göz alıcı ve zamansız bu aksesuar, stilinize ışıltılı bir dokunuş katıyor.
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.61 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Çift Sıra Taşlı Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.286 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.857 TL
18.857 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N150170
Altın Çift Sıra Taşlı Gerdanlık
%0
145.860 TL
145.860 TL
Ürün Kodu : R150729
Altın Tamtur Yüzük
%0
18.088 TL
18.088 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : B310059
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Bileklik
%0
33.750 TL
33.750 TL