Altın Sıralı Bileklik T730 Altın, 14 Ayar, 3.44 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı ayrıntılarla süslenmiş Lizay altın sıralı bileklik, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuar seçeneği sunuyor. Zarif tasarımı ve altın rengi ile dikkat çeken bu bileklik, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı ön plana çıkarıyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz bu bileklik, herkesin dikkatini çekecek.