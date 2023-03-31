1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3463 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.59 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.96 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta yakut yüzük, özgün tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Bu zarif yüzük, özel bir elmas kesimiyle işlenmiş yakut taşıyla süslenmiştir. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, özel günlerde veya günlük kullanımda mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.