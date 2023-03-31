Altın Kilit Kalp Kolye T1161 Altın, 14 Ayar, 2.11 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Minimalist Şıklık ile-Altın Kilit Kalp Kolye, Lizay ifadesini kullanarak tasarlanmıştır. Bu şık ve minimalist kolye, zarif bir görünüm ve altın kaplama ile dikkat çekiyor. Lizay kalitesiyle üretilen bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı vurgulamak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.