Altın Tasarım Yüzük
Ürün Kodu : R167395
%0
18.360 TL
18.360 TL
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Yüzük T10880
14 Ayar, Altın, 1.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgilerin sanatsal ruhu, altının zamansız sıcaklığıyla parmağınızda buluşuyor. Altın Tasarım Yüzük, elinizde süzülen büyüleyici ve sıra dışı bir ışık şiiri.
Altın Tasarım Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.360 TL
18.360 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B365416
Altın Top Top Örgü Bileklik
%0
70.516 TL
70.516 TL
Ürün Kodu : E150923
Altın Klasik Top Küpe
%0
6.800 TL
6.800 TL
Ürün Kodu : SM02267
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik
%0
30.328 TL
30.328 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL