0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T3929 Beyaz Altın, 8 Ayar, 0.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın Elegant Uyumu ile tasarlanmış pırlanta tektaş küpesi, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu muhteşem parça, her kadının hayalindeki takı olmaya aday. Şimdi Lizay Pırlanta kalitesiyle sizin olabilir.