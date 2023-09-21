10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : DN54155
%0
843.888 TL
843.888 TL
PEŞİN FİYATINA 281.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık T4171
Beyaz Altın, 14 Ayar, 20.87 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 10.15 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz alıcı zariflik ve modern tasarımıyla Lizay, ile Pırlanta Su Yolu Gerdanlık, her kadının hayallerini süsleyen bir mücevher parçasıdır. Bu eşsiz tasarım, her adımda zarafetinizi yansıtacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı en üst düzeyde ifade etmek için bu benzersiz Lizay gerdanlığı tercih edebilirsiniz.
10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 20.87 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 10.15 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 281.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
843.888 TL
843.888 TL
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