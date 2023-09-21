10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık T4171 Beyaz Altın, 14 Ayar, 20.87 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 10.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Göz alıcı zariflik ve modern tasarımıyla Lizay, ile Pırlanta Su Yolu Gerdanlık, her kadının hayallerini süsleyen bir mücevher parçasıdır. Bu eşsiz tasarım, her adımda zarafetinizi yansıtacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı en üst düzeyde ifade etmek için bu benzersiz Lizay gerdanlığı tercih edebilirsiniz.