Altın Çift Alyans
Ürün Kodu : M325016-M325786
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%0
42.296 TL
42.296 TL
PEŞİN FİYATINA 14.099 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Çift Alyans T10662
14 Ayar, Altın, 2.79 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Çift Alyans, aşkınızı ve sonsuz bağlılığınızı klasik bir zarafetle taçlandırıyor. Şık tasarımı ve uzun ömürlü kullanımıyla en özel anlarınızı unutulmaz kılın.
Altın Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 14.099 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.296 TL
42.296 TL
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