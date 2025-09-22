0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe T7237 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.46 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Minimalist ve maskülen tasarımıyla pırlanta erkek küpe, her stile zarif bir dokunuş katıyor. Parlaklığı ve ince işçiliğiyle hem günlük kullanıma hem de özel anlara mükemmel uyum sağlar. Stilinizde fark yaratmak isteyen erkekler için ideal bir aksesuar.