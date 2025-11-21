0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DREM129
%0
115.776 TL
115.776 TL
PEŞİN FİYATINA 38.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9343
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.70 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlantanın iç dünyasını bir kristal gibi sergileyen emerald kesim, bu yüzükte büyüleyici bir ihtişama ulaşıyor. Geniş yüzeyli pencerelerinden yansıyan ışık oyunları, pırlantanın saflığını en doğal haliyle ortaya koyuyor. Hem güçlü hem de zarif duruşuyla, her ortamda farkınızı hissettirecek özel bir mücevher.
0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.50 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- 0.7 karat solitaire yaklaşım, çok taşlı alternatiflere kıyasla hangi avantajı sunuyor?
2- Solitaire tasarımda tüm görsel ağırlık tek bir basamaklı emerald (step-cut) kesim taşa yüklenir; taşın karakteri ve ışığı perdesiz öne çıkar. Bakım sırasında taş takibi kolaylaşır ve uzun vadede değer artışı solitaire parçalarda daha belirgindir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.7 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 38.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
115.776 TL
115.776 TL
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