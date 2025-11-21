0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9343 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın iç dünyasını bir kristal gibi sergileyen emerald kesim, bu yüzükte büyüleyici bir ihtişama ulaşıyor. Geniş yüzeyli pencerelerinden yansıyan ışık oyunları, pırlantanın saflığını en doğal haliyle ortaya koyuyor. Hem güçlü hem de zarif duruşuyla, her ortamda farkınızı hissettirecek özel bir mücevher.