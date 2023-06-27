Altın Klasik Su Yolu Bileklik T3741 Altın, 14 Ayar, 3.16 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın şık ve zarif Şölen ile-Altın Trend Bileklik koleksiyonu, her anınıza değer katar. Bu özel bileklik, altın trendini yansıtan tasarımıyla dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafeti ile buluşan bu bileklik, her türlü şölene uyum sağlayacak. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan Lizay Pırlanta Şölen ile-Altın Trend Bileklik, sizin için mükemmel bir seçim olacak.