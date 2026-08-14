Altın Kare Aşk Gerdanlık
Ürün Kodu : N181715
%0
353.872 TL
353.872 TL
PEŞİN FİYATINA 117.957 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kare Aşk Gerdanlık T10852
14 Ayar, Altın, 31.23 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kare motifin dengeli simetrisi ve aşkın sıcak parıltısı... Altın Kare Aşk Gerdanlık, sadeliğin içindeki iddiayı keşfetmek isteyenler için tüm bakışları toplayan göz alıcı bir imza.
Altın Kare Aşk Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 117.957 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
353.872 TL
353.872 TL
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