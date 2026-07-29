Altın Trend Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365007
%0
35.700 TL
35.700 TL
PEŞİN FİYATINA 11.900 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Çocuk Bileklik T10586
14 Ayar, Altın, 3.28 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Küçük ellerde devleşen bir şıklık! Trend tasarımı ve pürüzsüz dokusuyla öne çıkan bu altın çocuk bilekliği, zarafeti ve konforu bir arada arayanlar için özel olarak üretildi.
Altın Trend Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.900 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.700 TL
35.700 TL
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