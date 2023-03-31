0.58 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3256 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının özgün tasarımı olan, ince modern estetik yansımalarıyla dikkat çeken pırlanta tasarım tektaş yüzük. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her kadının hayallerini süsleyen bir parça. Kendinizi özel hissetmek için Lizay'ın eşsiz tasarımlarından birini seçin.