0.50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9401 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sıradanlıktan uzak, tamamen pırlantanın o benzersiz karakterine odaklanan bir başyapıt. Işığı olağanüstü bir güçle geri yansıtan bu tasarım, en sade kıyafeti bile en derin şıklığına ulaştırıyor.