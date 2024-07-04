0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye T5036 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Günlük zarafeti yansıtan bu tasarım, dikkat çekici olmadan etkileyici bir stil sunar. Göz yormayan incelikli ışıltısı, sade kombinleri bir anda sofistike hale getirir. Zarif duruşuyla hem gündelik kullanım hem de özel davetler için ideal bir tamamlayıcıdır.