0.58 Karat Pırlanta Kelebek Baget Küpe T2336 Rose Altın, 14 Ayar, 2.58 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta kelebek trend küpe, şık bir sanat eseri olarak tasarlanmıştır. Bu benzersiz ve zarif küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Pırlanta detaylarıyla süslenmiş olan bu küpe, tarzınızı ve zarafetinizi vurgulayacak. Şık ve modern bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir.