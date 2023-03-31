0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2315 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.42 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonlarından biri olan Şıklık Yansımaları ile Tektaş Pırlanta Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu muhteşem pırlanta küpe, zarif tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta güvencesiyle sahip olabileceğiniz bu özel ürün, her anınıza değer katmaya hazır. Şıklığınızı yansıtan bu pırlanta küpe, herkesin dikkatini çekecek ve sizi özel hissettirecek. Şimdi Lizay Pırlanta ile kendinizi ödüllendirin ve tarzınızı yansıtan bu eşsiz pırlanta küpeyle göz kamaştırın.