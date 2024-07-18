0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük T5115 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern formu ve zarif çizgileriyle öne çıkan bu parça, göz alıcı ışıltısıyla şıklığınızı tamamlar. İnce işçiliğiyle tasarlanan bu zarif detay, hem günlük kombinlerinize estetik bir dokunuş katar hem de özel anlarınızda stilinizi vurgulayan zarif bir tamamlayıcı olur.