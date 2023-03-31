Altın Çift Zincir Damla Bileklik T816 Rose Altın, 14 Ayar, 1.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Damla Bileklik, zarif detaylarla süslenmiş ve dikkat çekici bir tasarıma sahiptir. Bu şık bileklik, incelikle işlenmiş altın damla motifleriyle göz kamaştırır. Her detayıyla özenle tasarlanmış olan bu bileklik, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmaktadır. Altın Damla Bileklik, benzersiz tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir.