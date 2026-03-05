Altın Balık Sırtı Zincir Kolye T9530 Altın, 14 Ayar, 15,15 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü ve kararlı bir duruşun mücevher dünyasındaki simgesi olan bu sarı altın yılan zincir kolye, boynunuzda asil bir imza gibi parlıyor. Dolgun yapısı ve pürüzsüz dokusuyla ışığı mükemmel bir şekilde yansıtarak stilinize cesur bir zarafet katıyor. Zamansız bir parça arayanlar için hem iddialı hem de sofistike bir seçenek.