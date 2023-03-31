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PIRLANTA HALKA KÜPE

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Ürün Kodu :  DE19247
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
85.248 TL
85.248 TL
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28.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25482
0.74 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.74 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
107.712 TL
107.712 TL
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35.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32070
0.29 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
49.992 TL
49.992 TL
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16.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12121
0.53 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
99.024 TL
99.024 TL
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33.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21433
0.71 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.71 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
101.448 TL
101.448 TL
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33.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21943
1.42 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.42 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
164.232 TL
164.232 TL
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54.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32069
0.43 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
60.288 TL
60.288 TL
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20.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19244
0.54 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.54 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
82.320 TL
82.320 TL
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27.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25012
0.46 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.46 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
84.600 TL
84.600 TL
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28.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33780
0.77 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.77 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
92.544 TL
92.544 TL
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30.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36042
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
55.920 TL
55.920 TL
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18.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21927
1.16 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.16 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
147.336 TL
147.336 TL
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49.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32507
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
47.928 TL
47.928 TL
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15.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33122
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
51.312 TL
51.312 TL
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17.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26272
0.56 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.56 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
134.112 TL
134.112 TL
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44.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15479
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
55.560 TL
55.560 TL
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18.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29200
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe
%0
149.952 TL
149.952 TL
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49.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32995
0.83 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.83 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
101.208 TL
101.208 TL
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33.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32893
1.44 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.44 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
131.904 TL
131.904 TL
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43.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32889
1.00 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
124.296 TL
124.296 TL
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41.432 TL x 3 Taksit

Kadınların kullanmayı sevdikleri takılardan biri de pırlanta halka küpe çeşitleridir. Işıltılı duruşuyla yüzünüze aydınlık veren pırlanta taşlı altın küpeler zamansız mücevherler olması sebebiyle öne çıkar. Şekliyle bir klasik hâline gelen halka pırlanta küpe, kendiniz ya da sevdikleriniz için satın alabileceğiniz takılar arasında sayılabilir. Lizay Pırlanta’nın eşsiz koleksiyonlarının en güzel parçalarını incelemek ve sevdiklerinize küçük sürprizler yapmak için pırlanta halka küpeleri tercih edebilirsiniz.

Pırlanta Halka Küpe Modelleri Hangileridir?

Pırlantalı halka küpe seçenekleri taş kullanımı, kesimi ve şekline göre farklı modellerden oluşur. Özel günlerde ya da günlük olarak takmak isteyebileceğiniz mücevher modelleri şöyle sayılabilir:

Baget Taşlı Pırlanta Halka Küpeler

Baget taş kesimiyle ilgi gören pırlanta halka küpe, ortasında büyük bir taş ve çevreleyen küçük pırlantalardan oluşur. Genelde beyaz altınla kombin yapılan baget taşların küpe bölümü ince veya kalın yapısıyla göz doldurur. Kullanıcının zevkine göre beğendiğiniz bir modeli tercih edebilirsiniz.

Üçgen Şekilli Halka Küpe Modelleri

Küpe gövdesini oluşturan üçgen çerçevesi, rose altından yapılır. Üçgen içinde üç adet yuvarlak pırlanta kullanılarak eşsiz bir görüntü sergileyen 0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe özel bir modeldir.

Yuvarlak Taşlı Modeller

Küpe tasarımının detaylarını oluşturan küçük ve büyük boyutlardaki pırlantalardır. Yuvarlak taş kesimi rose, yeşil veya beyaz altın üzerinde parıltılı bir görüntü verir. Bazı modellerinde büyük damla taş etrafında küçük yuvarlak şekliyle ilgi görür. Küpenin çerçevesinin altın ayarı özelliklerine göre değişebilir.

Tek Sıra Halka Küpeler

Pırlantanın tek sıra hâlinde dizildiği sade tasarımlar iş hayatında kullanabileceğiniz modellerdir. Hem takı hem de hediye olarak değerlendirebileceğiniz 0.16 Karat Pırlanta Halka Küpe sadeliği öne çıkaran tasarımıyla avantaj sağlar.

Üç Sıra Pırlantalı Halka Küpe Modelleri

Gösterişli ve büyük küpeleri sevenlerin beklentilerini karşılayan üç sıra pırlantalı halka küpeler ışıltısıyla göz kamaştırır. Pırlanta bileklik, kolye ve yüzük gibi set hâlinde de kullanabileceğiniz modellerdir.

Yarısı Pırlanta Taşlı Halkalar

Pırlantalı bölüm küpenin yarısına kadar devam eder, geri kalanı düz altından dizayn edilir. Ön bölümünde toplanan pırlantalı görünüm estetik bir model olmasına katkı sunar. Beyaz, yeşil veya rose altından üretilen pek çok küpe modeli mevcuttur.

Tamamı Pırlanta Süslemeli Halka Küpeler

Küpenin her tarafının pırlanta süslemelerle kaplı olduğu modellerdir. Taşların büyüklüğüne göre duruşu değişir. Sade ve modern tasarımları sevenler küçük taşlıları beğenirken gösterişe önem verenler için büyük karatlı olanlar idealdir. Işıltısıyla beğeni kazanan 0.98 Karat Pırlanta Halka Küpe modelleri bunlara örnek olarak verilebilir.

Pırlanta Halka Küpeler Nerelerde Kullanılır?

Pırlanta halka küpeler kadınların tercihine göre farklı ortamlarda kullanabileceği takılardır. Pırlantanın parıltısını yansıtan mücevherleri sevenlerin günlük hayatta takabileceği modeller mevcuttur. Sadece pırlanta halka küpeyle eşsiz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Düz bir elbiseyle pırlanta taşlı halka küpeyi kullanma şansınız vardır. Gece dışarı çıkarken en ufak ışıkta göz alıcı görünen modelleri tercih edebilirsiniz. İş hayatında ve sosyal ortamlarda kombin yapmanızı kolaylaştıran küpelerle hem şık hem de modern görünebilirsiniz. Klasik tarzınızı ön plana çıkarmak istediğinizde büyük taşlı ve üç sıralı küpeleri zarif bir dokunuş için ince modelleri kullanabilirsiniz.

Pırlanta Halka Küpelerin Özellikleri Nelerdir?

Pılanta halka küpeler estetik tasarımlarıyla öne çıkan takı alternatifleridir. Her kadının takı dolabında bulunması gereken ve kombin yapması kolay olan modelleriyle avantaj sağlar. Kullanıcının kişisel özelliklerine göre belirlenebilen küpelerdir. Büyüklü küçüklü taşlarıyla yüzünüze aydınlık bir hava katar. Pırlanta takılarınızla set olarak takabileceğiniz ürünlerdir. Altın rengine göre tarzı değişen modelleriyle her zevke hitap eder.

Renkli ve değerli taşlarla dikkat çekici görünmek için idealdir. Pırlantanın berrak duruşu şıklığınızı tamamlayan bir takı olmasını sağlar. Kızınızdan karınıza kadar geniş bir yelpazede tanıdığınız kadınlara verebileceğiniz bir mücevherdir. Romantik özelliklerinin yanında hoş görünmesi sebebiyle de öne çıkar. Günlük modellerden özel organizasyonlarda kullanabileceğiniz alternatiflere kadar pek çok küpe çeşidi mevcuttur. Klipsli ve özel kilit mekanizmalı küpeler kulağınızda güzel görünmesine ek olarak güvenli bir şekilde takmanıza da olanak sunar. Sevdiğiniz kişinin stilini dikkate alarak ona yakışacak olan modelin özelliklerini belirleyebilirsiniz.

Pırlanta Halka Küpe Fiyatları

Pırlanta halka küpe fiyatları farklı konular hesaba katılarak belirlenir. Takının altın ayarı, rengi ve modeli bunların başında sayılabilir. Pırlanta taşların karatı ve kullanım şekli de fiyata etki eder. Pırlantaya ek olarak farklı değerli taşlarla da süsleme yapılırsa fiyat bu konuya göre değişebilir. Gösterişli modeller genelde diğerlerine kıyasla biraz daha yüksek fiyatlandırılabilir. Bütçenize uygun bir model seçebilmek amacıyla fiyat filtrelerini kullanarak limit belirleyebilirsiniz. Böylece size uygun olan pırlanta halka küpeyi daha kısa sürede bulma imkânınız vardır.

Lizay Pırlanta’nın yılların tecrübesiyle tasarladığı geniş ve seçkin koleksiyonu sayesinde birbirinden güzel mücevherlere göz atabilirsiniz. Aynı gün kargo avantajıyla dilediğiniz takıyı sipariş verebilirsiniz. Kampanyalı ve indirimli fiyatlardan faydalanabilmek için sayfaya üye olmanız yeterlidir.

Pırlanta Halka Küpe Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlanta halka küpe alırken, taşın kesim kalitesi, rengi ve saflığına dikkat edilmelidir. Küpelerin tasarımı, kullanılan metal türü ve büyüklüğü de önemlidir. Küpeler, kullanım amacınıza ve kişisel tarzınıza uygun olmalı, kaliteli kesim ise uzun süreli ışıltı sağlar.
Pırlanta Halka Küpe Yüz Tipine Göre Nasıl Seçilir?
Yüz tipine göre pırlanta halka küpe seçerken, yuvarlak yüz tipine sahip olanlar uzun ve ince küpeler tercih edebilirken, kare yüzler için yuvarlak hatlar daha uygun olabilir. Kalp şekilli yüz tipine sahip kişiler ise daha dengeli bir görünüm için daha geniş ve yuvarlak halka küpeleri tercih edebilir. Yüz hatlarınızı dengelemek için doğru şekil ve boyutta küpeler seçmek önemlidir.
Pırlanta Halka Küpeler Hangi Stil İçin Uygun?
Pırlanta halka küpeler, zarif, şık ve klasik bir stil arayanlar için uygundur. Küçük ve sade modeller günlük kullanıma, büyük ve ışıltılı modeller ise özel etkinlikler için idealdir. Hem minimal hem de ihtişamlı bir şıklık sunar.
Pırlanta Halka Küpeler Günlük Kullanıma Uygun mu?
Evet, küçük ve sade pırlanta halka küpeler günlük kullanım için uygundur. Işıltılı ve büyük modeller ise gece etkinlikleri veya özel günlerde tercih edilmelidir. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan modeller günlük yaşamda rahatlıkla kullanılabilir.
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