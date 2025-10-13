3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T7426 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 3.08 Karat

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en derin yeşilini pırlantaların berraklığıyla buluşturan bu tasarım, bileğinizde adeta bir sanat eseri gibi ışıldıyor. Zümrüdün huzur veren rengi ve pırlantanın zamansız ışıltısı, özel günleriniz için tasarlandı. Zarafetin ve lüksün uyumlu birlikteliğini taşıyan eşsiz bir mücevher.