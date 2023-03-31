0.41 Karat Pırlanta Trend Kolye T1819 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve şık ahengi bir araya getiren Lizay, pırlanta trend kolye ile tarzınızı tamamlayın. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu şık ve zarif kolye, her anınıza değer katacak. Sadelikten vazgeçmeyenler için ideal bir seçim olan Lizay pırlanta kolye ile şıklığınızı ön plana çıkarın.