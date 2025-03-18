Altın Yaprak Desenli Küpe T5451 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.37 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Yaprak Desenli Küpe, zarif yaprak motifleriyle doğadan ilham alan şık bir tasarım sunuyor. Hem günlük hem de özel kombinlere uyum sağlayan bu zarif aksesuar, stilinize doğal bir zarafet katıyor. Zamansız ve göz alıcı detaylarıyla her anınıza ışıltı katın!