Altın Yaprak Desenli Küpe
Ürün Kodu : E1116724
%0
24.140 TL
24.140 TL
PEŞİN FİYATINA 8.047 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaprak Desenli Küpe T5451
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.37 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Yaprak Desenli Küpe, zarif yaprak motifleriyle doğadan ilham alan şık bir tasarım sunuyor. Hem günlük hem de özel kombinlere uyum sağlayan bu zarif aksesuar, stilinize doğal bir zarafet katıyor. Zamansız ve göz alıcı detaylarıyla her anınıza ışıltı katın!
Altın Yaprak Desenli Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.37 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yaprak Desenli Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarınız için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yaprak Desenli Küpe
PEŞİN FİYATINA 8.047 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.140 TL
24.140 TL
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