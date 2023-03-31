0.19 Karat Pırlanta Trend Rose Yüzük T3440 Rose Altın, 14 Ayar, 2.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İşte zariflik ve lüksün mükemmel kombinasyonuyla tasarlanmış olan ile Pırlanta Trend Rose Yüzük! Bu şık ve zarif yüzük, trend rose altın ile tasarlanmış olup üzerinde pırlanta taşıyla göz kamaştırıyor. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katacak. Kendinizi özel hissetmek ve lüksün tadını çıkarmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.