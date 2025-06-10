0.05 Karat Pırlanta Lotus Tragus Piercing T5602 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.31 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lotus çiçeğinin saflığını ve zarafetini yansıtan bu tasarım, küçük boyutuna rağmen etkileyici bir anlam taşır. Her stile spiritüel bir şıklık katar.