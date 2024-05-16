0.04 Karat Pırlanta M Harf Kolye T4871 Rose Altın, 14 Ayar, 2.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak







Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın şık ve zarif tasarımıyla hazırlanan İnce Estetik ile Pırlanta M Harf Kolye, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu özel kolye, pırlanta detaylarıyla dikkat çekiyor ve herhangi bir kıyafete şıklık katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu eşsiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.