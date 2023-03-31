Altın Su Yolu Bileklik T644 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Su Yolu Bileklik, ince ve modern minimalizm ile tasarlanmış bir takıdır. Şık ve zarif bir görünüm sunan bu bileklik, her tarza ve her kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Altın rengi ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, sade ve şık bir tarzı tercih edenler için ideal bir seçimdir. Kendinizi özel hissetmek ve stilinizi tamamlamak için Altın Suyolu Bileklik'e göz atabilirsiniz.