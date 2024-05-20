0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye
Ürün Kodu : DN54480
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52.080 TL
52.080 TL
PEŞİN FİYATINA 17.360 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye T4905
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.25 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.32 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Green Quartz Lab.
Ağırlık : 0.42 Karat
Kesim : Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı renk geçişleri ve parlak taş detaylarıyla bu kolye, boynunuzda özgün bir iz bırakır. Işıltılı ve dikkat çekici bir duruş sunar.
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.25 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Yüzükte pırlanta taşlar 0.42 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan green quartz taş ise 0.42karat ağırlığındadır.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.360 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
52.080 TL
52.080 TL
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