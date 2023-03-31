Altın Yaşam Çiçeği Bileklik T685

Altın Yaşam Çiçeği Bileklik
Ürün Kodu : B265522
%0
19.924 TL
19.924 TL
PEŞİN FİYATINA 6.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaşam Çiçeği Bileklik T685Altın, 14 Ayar, 2.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sofistike görünümüyle dikkat çeken Altın Yaşam Çiçeği Bileklik, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu özel tasarım bileklik, altın renkli çiçek motifleriyle süslenmiş ve her türlü kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Altın Yaşam Çiçeği Bileklik'i tercih edin.
Altın Yaşam Çiçeği Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.04 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Yaşam Çiçeği Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yaşam Çiçeği Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yaşam Çiçeği Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.924 TL
19.924 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E148501
Altın Güneş Halka Küpe
%0
27.064 TL
27.064 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R092153
Altın Burgu Yüzük
%0
41.208 TL
41.208 TL
Ürün Kodu : N085551
Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye
%0
22.848 TL
22.848 TL