Altın Yaşam Çiçeği Bileklik T685 Altın, 14 Ayar, 2.04 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sofistike görünümüyle dikkat çeken Altın Yaşam Çiçeği Bileklik, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu özel tasarım bileklik, altın renkli çiçek motifleriyle süslenmiş ve her türlü kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Altın Yaşam Çiçeği Bileklik'i tercih edin.