Altın Siyah Mineli Kelepçe T5467 Altın, 14 Ayar, 9.33 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Siyah Mineli Kelepçe, şık altın dokusu ve siyah mineli detaylarıyla modern ve sofistike bir görünüm sunuyor. Zarif ve iddialı tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu aksesuar, günlük ve özel kombinlerinize göz alıcı bir dokunuş katıyor. Zamansız ve etkileyici bir mücevher!