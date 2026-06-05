0.52 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük T10230 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.11 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.52 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik tasarım anlayışını çağdaş detaylarla buluşturan bu yüzük, ışığı etkileyici biçimde yansıtıyor. Yuvarlak formun dengeli estetiği, tasarıma zamansız bir karakter kazandırıyor. Günlük şıklığı tamamlayabilecek kadar sade, özel anlara eşlik edebilecek kadar etkileyici bir parçadır. Gerçek güzellik, yıllar geçtikçe daha da anlam kazanır.