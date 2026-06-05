0.52 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük
Ürün Kodu : DR186560
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%0
64.032 TL
64.032 TL
PEŞİN FİYATINA 21.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.52 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük T10230
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.11 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.52 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik tasarım anlayışını çağdaş detaylarla buluşturan bu yüzük, ışığı etkileyici biçimde yansıtıyor. Yuvarlak formun dengeli estetiği, tasarıma zamansız bir karakter kazandırıyor. Günlük şıklığı tamamlayabilecek kadar sade, özel anlara eşlik edebilecek kadar etkileyici bir parçadır. Gerçek güzellik, yıllar geçtikçe daha da anlam kazanır.
0.52 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.032 TL
64.032 TL
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