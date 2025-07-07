1.16 Karat Pırlanta Trend Kolye T5771 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern stilin ışıltılı yorumu olan bu kolye, zarif detayları ve incelikli işçiliğiyle dikkat çeker. Zamansız tasarımı sayesinde her stile uyum sağlar, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde sofistike bir şıklık sunar.