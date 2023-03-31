Altın Taşlı At Küpe T2074

Altın Taşlı At Küpe
Ürün Kodu : E165230
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32.028 TL
32.028 TL
PEŞİN FİYATINA 10.676 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı At Küpe T2074Altın, 14 Ayar, 3.27 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın taşlı at küpe, modern ve şık bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Zarif tasarımıyla göz kamaştıran bu küpe, her tarza ve her kıyafete uyum sağlıyor. Altın rengi ve taş detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir seçenek sunuyor. Stilinize sofistike bir dokunuş katmak isterseniz, altın taşlı at küpe tam size göre!
Altın Taşlı At Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.27 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Taşlı At Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı At Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.676 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.028 TL
32.028 TL
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