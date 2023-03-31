Altın Taşlı At Küpe T2074 Altın, 14 Ayar, 3.27 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın taşlı at küpe, modern ve şık bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Zarif tasarımıyla göz kamaştıran bu küpe, her tarza ve her kıyafete uyum sağlıyor. Altın rengi ve taş detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir seçenek sunuyor. Stilinize sofistike bir dokunuş katmak isterseniz, altın taşlı at küpe tam size göre!