1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe T5727 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu küpe, ince detaylarla zenginleştirilmiş sade bir forma sahiptir. Kullanımı son derece rahat olan bu model, zarafetiyle dikkat çekerken ağırlık hissi yaratmaz. Günlük kombinlerinize ışıltılı bir katkı sağlamak isteyenler için ideal bir tamamlayıcıdır.